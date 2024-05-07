Kayseri'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Kayseri'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Kayseri\'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 38 suç kaydı olan babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Buse Erkin'in cenazesi defnedildi. Olayın ardından kaçan baba Yunus Yılmaz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

07.05.2024 15:54
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde38 suç kaydı olan babası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, toprağa verildi.

3 Mayıs günü ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana gelen olayda; baba Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Yılmaz da yanındaki bıçak ile Erkin'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buse Erkin ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, baba Yunus Yılmaz da olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Yunus Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 1 çocuk annesi Buse Erkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Buse Erkin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Erkin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

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