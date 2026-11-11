Kayseri'de Başsavcı Korkmaz ve adliye personeli 11 Kasım'da fidan dağıttı - Son Dakika
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Kayseri'de Başsavcı Korkmaz ve adliye personeli 11 Kasım'da fidan dağıttı

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Kayseri\'de Başsavcı Korkmaz ve adliye personeli 11 Kasım\'da fidan dağıttı
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu fidan dağıttı. Etkinliğe Başsavcı Habib Korkmaz ve adliye personeli katıldı, çevre bilinci ile yeşil alanların artırılması amaçlandı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personeli katıldı. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunulması amaçlandı.

Fidan dağıtımıyla doğanın korunmasının, yeşil alanların artırılmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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