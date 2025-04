Kayseri\'de Bilim ve Spor Ulaşımı Kolaylaşıyor

Genç dostu Kayseri'nin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; proje ve hamleleri ile başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara bilimi ve sporu daha da ulaşılabilir hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kaybis istasyonlarını Bilim Merkezi'ne ve amatör spor tesisleri yanı başına kurarak bilime de spora da ulaşımı kolaylaştırdı.

Türkiye'nin ilk ve en büyük bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, 91'e çıkardığı bisiklet istasyonu, bin adet özel tasarlanmış bisikleti ve bin 968 adet park ünitesiyle Kayserililere hizmet vermeyi sürdürürken, düzenli bakım, teknolojik yenilikler ile kullanıcı dostu hizmet standartları eşliğinde genişlettiği faaliyetleri ile ilgi görmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilimi toplumun her kesimine yayma amacıyla hayata geçirdiği Kayseri Bilim Merkezi sağlıklı ulaşım olan bisikletle buluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimi toplumla buluşturmak adına önemli bir adım daha atarak, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü'nü kurarken, Kayseri'de bilimsel farkındalığı arttırmak ve her yaştan vatandaşı bilimle buluşturmak amacıyla çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kayseri Bilim Merkezi'ne ilginin artması ile ulaşım imkanlarını geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha kolay ve çevreci hale getirmek için Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Ulaşım A.Ş. iş birliğinde örnek bir projeye daha imza attı. Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan Kaybis Bisiklet Sistemi, Bilim Merkezi'ne entegre edilerek vatandaşların Bilim Merkezi'ne ulaşımı hem konforlu hem de çevreci bir alternatife kavuşturuldu. Başkan Büyükkılıç'ın bilimi toplumun her kesimine ulaştırma hedefleri doğrultusunda, hem karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayacak hem de toplumu hareketli yaşama teşvik etme noktasında Bilim Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştırmak, çevreci ulaşım çözümleri sunmak ve vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik etmek adına atılan bu adım ile vatandaşlar bilime bisikletle pedallayarak da ulaşacak.

Öte yandan, spor ve sporcunun da dostu olan Avrupa Spor Şehri ve Altın Bayrak sahibi Kayseri'de Kaybis, sadece bilim merkezine değil şehrin pek çok noktasının yanı sıra Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne de ulaştı. Bu doğrultuda Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Argıncık Amatör Spor Tesisleri yanı başına yapılan Kaybis istasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ