Kayseri'de bir ilçe diken üzerinde - Son Dakika

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Gece saatlerinde Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar 21 artçı deprem daha oldu. İlçe sakinleri sabaha kadar diken üzerinde beklerken, can kaybı yaşanmadı. İlçeye bağlı Palas Mahallesinde de ahırlarda ve evlerde çatlaklar meydana gelirken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyetle hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu.

İlçe sakinlerinden Şükrü Lale, "Dün gece saat 02.29 gibiydi. Eşimle birlikte sallantıyla beraber kalktık. Bundan önce olan depremlerden daha fazlaydı sallantı. Direkt Kandilli Rasathanesi'ne baktım internetten. Daha sonra fay hattına baktığımda öncesinde Tatıllı tarafından gelen faya hattından dolayı oluyordu depremler ama buna baktığımızda Palas ve Sarıoğlan arasında Ozonkaya dediğimiz bir bölge var orada olmuştu. Bu fay hattı normalde Kandilli'de görünmüyor. Sabaha kadar ayaktaydık, daha sonra uyuduk" dedi.

Esnaf Tuğrul Emin Çetinsağ ise "Biz gece uyuyorduk ve deprem gürültüyle geldi. Evimiz sarsıldı. Ben de evdekileri uyandırdım. Daha sonra biraz artçı depremlerin geçmesini bekledik. Sabaha kadar huzursuz olduk ve sabaha kadar diken üstündeydik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ