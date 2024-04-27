AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği uyardı - Son Dakika
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AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği uyardı

AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri\'de akredite edilen Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği uyardı

AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği'nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havanın ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Temel, insanların daha hassasiyetle davranmaları, daha tedbirli davranmalarını umduklarını belirtti. Kayseri'de bulunan suların genellikle 'kapalı su' olduğunu ve bu sularda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu vurgulayan Temel, özellikle yabancı uyrukluların kurallara uymadığını ve daha tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

27.04.2024 12:58
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AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği'nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havanın ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Temel, "İnsanların daha hassasiyetle davranmaları, daha tedbirli davranmalarını umuyoruz" dedi.

Kayseri'de, sualtı ve akarsu arama kurtarma operasyonlarına katılan ve AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel; havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulmalara karşı vatandaşları uyardı. Temel; "Malum artık havalar ısınıyor. Isınmaya bağlı olarak da insanların balığa, piknik alanlarına gitmeleri bu dönemde artacaktır. Havalar da 2024 yılında daha erken ısınmaya başladı ve insanlar kendilerini dışarıya atıyor. Hafta sonları da insanlar piknik alanlarında vakit geçirmek için gidiyorlar. İnsanlar hem serinlemek amaçlı, hem balık tutmak amaçlı hem de ırmak ve dere kenarında yürüyüş yaparken suya düşme durumları malum. Bunlara istinaden de biz de arama ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda insanların daha hassasiyetle davranmaları, daha tedbirli davranmalarını umuyoruz. Örneğin balıkçılar güzel oltalar alıyorlar, ciddi paralarla malzemeler alıyorlar ama bir can yeleği veya yüzdürücü almayı akıl edemiyorlar. Bu gibi durumlarda insanların üzerlerinde ekipmanlar olduğunda bu tür olaylarla karşılaşmak daha az olacaktır. İnsanların bilinçlenmesi, tedbirler almaları konusunda bilgilendirmek önemlidir" dedi.

Kayseri'de bulunan suların genellikle 'kapalı su' olduğunun altını çizen ve suya girmenin tehlikelerinden bahseden Deniz Temel, "Bizim bölgemizdeki sular 'kapalı su' olarak adlandırdığımız sulardır. Buralara girmek tehlikeli ve yasaktır. Her dere ve göl kenarlarında bu tür uyarıcı levhalar mevcuttur. Ama biz insanlar bu levhaları da yıkıyoruz, kurallara uymadan suya giriyoruz. Kayseri'de daha çok Yamula Baraj Gölü, Sarımsaklı Baraj Gölü'nde yabancı uyruklu insanlar hem bölgeyi bilmedikleri hem de kuralları tanımadıkları için daha kontrolsüz davranmaktalar. Geçen yıllardaki boğulma oranlarına baktığımız zaman çıkarttığımız kazazedelerin çoğu yabancı uyrukluydu. Bu konuda daha tedbirli davranılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AFAD Başkanlığı tarafından Kayseri'de akredite edilen Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği uyardı - Son Dakika

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