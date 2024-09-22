Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Hulusi Akar İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Hulusi Akar İş İnsanlarıyla Buluştu

Kayseri\'de Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Hulusi Akar İş İnsanlarıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. İstişarelerin ardından fabrikalar ziyaret edildi.

22.09.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ve sanayicilerle buluştu. Büyükkılıç ve Akar, iş insanları ile istişare sonrası fabrikaları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ve sanayicilerle buluşarak istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç ve Akar, daha sonra fabrika ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç ve Akar'a, ziyaretlerinde, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet İlk olarak Hürmetçi'de iş insanları ile bir araya geldi. Burada, iş insanları ile üretim ve istihdama yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Daha sonra fabrika ziyaretlerinde, Büyükkılıç ve Akar'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Fabrika ziyaretini değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Büyüksimitçi ile birlikte savunma sanayisinde ülkemizin ve şehrimizin önemli üretim merkezlerini ziyaret ettik" dedi.

Daha sonra başka bir fabrikayı ziyaret eden Akar ve beraberindeki heyet fabrikanın çalışmaları ile yöneticilerden bilgi alarak, personele çalışmalarında kolaylıklar dilediler. Başkan Büyükkılıç, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Büyüksimitçi ile bir başka fabrikamızı ziyaret ettik" ifadeleri ile ziyarete dair değerlendirmede bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Hulusi Akar İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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