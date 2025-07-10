Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Kayseri\'de Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi Açıldı
10.07.2025 12:44  Güncelleme: 12:46
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Kayseri'de düzenlenen sergide, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen 5 bin el emeği ürün sergilendi. Açılış törenine Kayseri Valisi ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen, hükümlü ve tutukluların eğitimi ile mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan 'Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi' düzenlenen törenle açıldı.

Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan ahşap oyma ve mobilya, el dokuması halı ve kilim, seramik ve çini, deri işçiliğiyle üretilmiş çanta ve aksesuarlar, tekstil ürünleri ve geleneksel el işleri, takı, süs eşyası ve hediyelik objeler için sergi düzenlendi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, üniversite rektörleri, Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, ceza infaz kurumu müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir rehabilitasyon aracı olduğuna dikkat çekerek; "Bu ürünler; sabrın, umudun ve yeniden başlama iradesinin birer simgesidir. Her biri bir umut hikayesi taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması sürecine katkı sağlıyoruz" dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında; "Bugün burada bir serginin çok daha ötesinde; emek, sabır ve dönüşümün izlerini taşıyan bir sürece tanıklık ediyoruz. Ceza infaz kurumlarında yürütülen bu tür çalışmalar, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

5 bin el emeği ürün ziyaretçilerle buluştu

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergiyi gezen protokol üyeleri; ürünler hakkında bilgi aldı. Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan toplam 5 bin adet el emeği ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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