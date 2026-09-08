Kayseri\'de CHP\'li meclis üyesi Mahir Ağca, AK Parti\'ye katıldı

Melikgazi Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Mahir Ağca, AK Parti'ye katıldı. Ağca'nın rozeti AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından takdim edildi.

AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu toplantısı sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından AK Parti'ye katılan Mahir Ağca'ya rozeti takdim edildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, yeni katılımla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Her yeni yol arkadaşımız, davamıza ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç katıyor. Mahir Ağca kardeşimize ailemize hoş geldin diyor, birlikte hayırlı ve güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.