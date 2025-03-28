Kayseri'de Çocuklara Özel Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Çocuklara Özel Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor

Kayseri\'de Çocuklara Özel Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de çocuklar için Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesini hayata geçiriyor. Proje, çocukların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine destek verecek, uygun fiyatlı oyuncaklar sunacak.

28.03.2025 16:58  Güncelleme: 17:01
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Kayseri'de ilk olacak yine farklı ve vizyon bir projeyi daha hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi ile oyuncak alamayan çocuklara oyuncak ve çocuk kütüphanesi imkanı sağlayacak.

Melikgazi olarak çocuklara sadece eğitim alanında değil her alanda destek verdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projemizi çocuklarımız çok sevecek. Burası Kayseri için bir ilk olacak. Belsin Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, çocukların sosyalleşmesi ve kişisel gelişimine de destek olacak. 2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. Bu yıl açılışını yapacağımız en renkli, en güzel projelerden biri Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi. Burada çocuklarımız birçok oyuncağı bir arada bulabilecek. Pahalı oyuncakları alma imkanı olmayan çocuklarımız, istediği oyuncakları buradan alıp oynayacak ve 15 gün sonra yeniden iade edecek. Çocuklarımız için yapılan atölyelerimizde drama ve tiyatro eğitimi alacaklar. Aynı zamanda da Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi çocuk oyunları da burada sergilenecek. Çocuklarımız burada masal dinleyecek, çizgi film izleyebilecek. Tesisin üst katı da ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için Akıl Küpü Kütüphanesi olacak. Burada bir de güzel bir kafeterya var. Üye olan öğrencilerimiz ve aileleri burada çay kahve içebilecek. Belki de Türkiye'deki en önemli projelerden biri bu. İnşallah bayramdan sonra açılışını yapacağız. Kayseri'mize ve Melikgazi ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Çocuklara Özel Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor - Son Dakika

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