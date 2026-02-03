Bu kafede glüten yok sağlık var - Son Dakika
Bu kafede glüten yok sağlık var

03.02.2026 12:58  Güncelleme: 13:05
Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde faaliyet gösteren Glütensiz Kafe, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için özel ürünler sunuyor. Hijyenik ortamda hazırlanan tatlı ve tuzlu yiyecekler, uygun fiyatlarla hizmete sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren KAYTUR A.Ş.'ye bağlı Glütensiz Kafe'de çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için özel ürünler üretiliyor.

Glütensiz Kafe'de özellikle çölyak hastaları başta olmak üzere glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için tatlısından tuzlusuna, ara sıcağından ana yemeğine kadar üretilen ürünler vatandaşlara ulaştırılıyor. Vatandaşlar da glütenin girmesinin yasak olduğu kafenin verdiği hizmete yoğun ilgi gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Müdür Yardımcısı Yakup Arık, kafede özellikle hijyene önem verdiklerini söyleyerek, "Glütensiz Kafe denilince öncelikle malumunuz çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için özel tasarlanmış bir kafemiz burası. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle yapılan bir kafe. Özellikle çölyak rahatsızlığı olanlar yüksek maliyetlerle karşılaşıyor. Biz de burada ürünleri daha uygun fiyatlı insanlara hizmet amaçlı sunmaya çalışıyoruz. Biz burada hijyene tabi ki en üst seviyede önem göstermek zorundayız. Çünkü çölyakın bulaşma riski çok fazla olduğundan dolayı biz buraya kesinlikle glüten içeren ürünleri sokmuyoruz ve bu şekilde hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız zaten bize güzel dönüşler yapıyorlar. Çölyakla alakalı sıkıntınız varsa biz burada destek olalım, misafir edelim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Glütensiz Kafe Mutfak Şefi Mehmet Geben ise, "Biz burada birçok ürün yapıyoruz. Glüten hastalarının hassasiyeti olduğu ürünleri özellikle yapmaya çalışıyoruz. Ketedir, poğaçadır, ara sıcaklardır, ana yemeklerdir bütün bir şekilde ve tamamı glütensiz olacak şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Glüten kesinlikle bizim tesisimize giremiyor. Gelen ürünlerimiz de unlarımız da kesinlikle glütensizdir. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu dönüşler alıyoruz. Çok beğeniyorlar hatta bizlere dua ediyorlar sağ olsunlar. Biz de onlar için hizmet vermeye çalışıyoruz. Tatlısından tuzlusuna aradıkları bütün yiyecekleri burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

