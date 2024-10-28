Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Başladı

Kayseri\'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Başladı

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Törende Kayseri Valisi ve yerel yöneticiler, Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaptı.

28.10.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Ümit ediyorum yarın yine aynı coşkuyla beraber Kayseri'de 29 Ekim'i adına ve tarihine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Kayserililerle birlikte milletimizin bağımsızlığına olan aşkımızı, tutkumuzu tekrardan dile getireceğiz, tekrar haykıracağız. Kayseri'den tüm Türkiye'ye dünya döndükçe Türkiye hür ve bağımsız olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Kayseri'de milli bayramlar bambaşka bir milli ruhla kutlanıyor. İnşallah yarında bunu hep beraber bir kez daha göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayseri'miz ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine ve devletine bağlı olan insanların merkezidir. Stratejik bir şehir. O açıdan Anadolu'da her zaman bağrını açan, ev sahipliği yapan bu güzel şehrin insanlarına hizmet etmekten bizlerde onur ve gurur duyuyoruz. Hemşehrilerimiz Cumhuriyet Bayramı'mızın 101'inci yıldönümünün arifesin de göründüğü gibi alanları doldurduysa ben inanıyorum ki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduracaklar. Bu törenlerimizi hep beraber coşkuyla kutlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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