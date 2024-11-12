Kayseri'de Damızlık Manda Yetiştiricilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Damızlık Manda Yetiştiricilerine Destek

Kayseri\'de Damızlık Manda Yetiştiricilerine Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılık alanında damızlık manda yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapacak. Meclis toplantısında, manda varlığının ıslahı amacıyla ortak protokol imzalanmasına onay verildi.

12.11.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sağladığı güçlü destekleri çerçevesinde Kayseri'de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyelerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapmaya hazırlanıyor.

Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda 89 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, hayvancılık alanında da manda yetiştiricilerine müjde niteliğinde kararlara imza atıldı. Toplantıda, meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan damızlık manda yetiştiricilerine katkı sağlayacak iki maddeyi görüşerek karara bağladı. Mecliste, 'Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne bir aracın tahsis edilmesi talebi' görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, talebi oylamaya sunmadan önce ilgili gündem maddesi hakkında konuşarak; "Daha önce vermiş olduğumuz aracın devamı şeklinde bir yaklaşım. Kayseri'miz damızlık manda konusunda iyi bir noktaya geldi. 6 bin 500-7 binlere ulaştı özellikle Hacılar, Yeşilyurt, Develi ve İncesu bölgemizde. Biz de buna destek veriyoruz, amacımız tarım ve hayvancılıkta şehrimizin nitelikli alanlarda ön plana çıkmasını sağlamak" ifadelerini kullandı. Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne araç tahsisini içeren gündem maddesi, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyeleri, daha sonra damızlık manda yetiştiricilerine katkı sunacak, 'Kayseri'de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyelerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında yapılacak olan Ortak İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini' görüştü. Damızlık manda yetiştiricilerine sağlanacak destek hakkında konuşan Büyükkılıç, "Yarısı sizden, yarısı bizden projesi. Manda Yetiştiricileri Birliğimize teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel ürünler üretiyorlar. Çok güzel gelişmeler var. Aynı zamanda turizme de büyük katkısı olmuş oluyor dolaylı olarak" dedi.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Belediye, kayseri, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Damızlık Manda Yetiştiricilerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:20 Kızılcık Şerbeti’ne Nilay’ın annesi dahil oluyor Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ın annesi dahil oluyor
20:19 Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
20:00 Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can’a ateş püskürdü Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü
19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 15:07:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Damızlık Manda Yetiştiricilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.