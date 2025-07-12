Kayseri'de Deterjan Zararına Tazminat Kararı - Son Dakika
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Kayseri'de Deterjan Zararına Tazminat Kararı

Kayseri\'de Deterjan Zararına Tazminat Kararı
12.07.2025 14:46
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Kayseri'de bir tüketici, leke çıkarıcı ile tost makinasının hasarını geri almayı başardı.

Kayseri'de bir vatandaş, çok amaçlı ve güvenlik vaadiyle aldığı leke çıkarıcının tost makinasına verdiği zararı tüketici hakem heyetine başvurarak üretici firmadan geri aldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan bir kişi, internetten görüp aldığı bitkisel çok amaçlı temizleyici, leke çıkarıcı ve yağ çözücüyü tost makinasını temizlemek için kullandı. Kullanımın ardından tost makinasının yüzey kaplamasında bozulma, kararma ve geri dönüşü olmayan hasarlar meydana geldi. Vatandaş bunun üzerine Kayseri İl Tüketici Hakem Heyetine başvurarak kullanılamaz hale gelen tost makinasının bedelinin karşılanmasını talep etti. Yapılan incelemede, şikayete konu ürünün kimyasal içermeyen çok amaçlı bitkisel temizleyici olarak satışa sunulan ürün ambalajı üzerinde yer verilen kullanım talimatında şikayete konu tost makinası ile benzer özelliğe sahip tava, fırın gibi yüzeylerde kullanılabileceğinin belirtildiği ve şikayetçi tarafından tost makinası yüzeyinde kullanılmasının ürün içeriğine uygun olduğuna, kullanım sonucunda tost makinası yüzeyinde deformasyona neden olduğu anlaşıldı. Verilen kararda; tost makinasının bedeli olan 15 bin TL'nin şikayet edene ödenmesine hükmedildi.

"Bu belki de Türkiye'de verilen ilk karar"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Bir tüketicimiz içerisinde kimyasal barındırmayan ama çok etkili bir deterjan alıyor ve bununla evdeki tost makinasını temizliyor. Bu deterjan tost makinasına çok ciddi hasar veriyor. Tüketicimiz burada deterjan firmasını şikayet edip verdiği paranın iadesini değil de, zarar gören tost makinasının bedelini istiyor. Bilirkişinin raporu da gayet mantıklı. O ürünün kullanım amaçlarında bu ürünlerde kullanılabileceği, zarar vermeyeceği yazdığı ve bilgilendirme tam yapılmadığı için bundan dolayı oluşan zararında ödenmesi kararı veriliyor. Bu belki de Türkiye'de verilen ilk karar. Bir ürünün başka bir ürüne zarar vermesinden dolayı hem ürünün fiyatının hem de zarar verdiği ürünün iadesi kararı çıkıyor. Bu Türkiye'de tüketicimizin ne kadar bilinçlendiğinin de göstergesidir. Beraberinde hizmet ve mal kalitesini de artıracak. Çünkü tüketici "bu deterjan firması verdiği sözü tutmadı, ben deterjanın iadesini de sağlıyorum, verdiğim paranın iadesini istiyorum" demiyor. Deterjanın zarar verdiği ürünün bedelini de istiyor. Bu karar için hem tüketici hakem heyetimizi hem de tüketicimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Deterjan Zararına Tazminat Kararı - Son Dakika

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