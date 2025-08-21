Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri

Kayseri\'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri
21.08.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Tespit edilen dilenciler yasal işlem için zabıta amirliğine götürüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı dilencilikle mücadele ekiplerince Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapmaya çalışan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde dilencilik yapan şahıslar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta amirliğine götürülerek haklarında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri, Kayserililerin huzur ve güvenliği için görev saha ve sorumluluğundaki her konuda çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapmaya çalışarak vatandaşların duygularını istismar eden şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde tespit edilen dilencilik yapan şahıslar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta amirliğine götürülerek haklarında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Komiseri Murat Yalavuz, vatandaşları da dilencilere para vermemeleri konusunda uyararak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dilencilikle Mücadele Ekibi olarak hatırlatıyoruz; ilimiz genelinde dilenmek, trafik ışıklarında ve kavşaklarda çocuk çalıştırmak, su mendil, çiçek ve cam silme bahanesiyle para istemek yasaktır. Bu durum çocukların can güvenliğini tehlikeye atar, trafik düzenini bozar, kamu huzurunu ihlal eder. Ayrıca verilen her para bu çocukların yeniden sokakta çalışmasını teşvik eder" diye konuştu.

Yalavuz, çocuk çalıştırmanın suç olduğunu ve sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldığını belirterek, "Unutmayın, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre çocuk çalıştırmak suçtur. Zabıta ekiplerimizce tespit edilen çocuklar güvenli bir şekilde çocuk şubeye teslim edilmektedir. Sorumlular hakkında ise kolluk kuvvetlerince yasal işlem başlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'şehrin vitrini' olarak nitelendirdiği Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayserililerin huzur, güvenlik ve esenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:56:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.