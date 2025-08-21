Kayseri\'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı dilencilikle mücadele ekiplerince Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapmaya çalışan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde dilencilik yapan şahıslar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta amirliğine götürülerek haklarında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri, Kayserililerin huzur ve güvenliği için görev saha ve sorumluluğundaki her konuda çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapmaya çalışarak vatandaşların duygularını istismar eden şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde tespit edilen dilencilik yapan şahıslar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta amirliğine götürülerek haklarında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Komiseri Murat Yalavuz, vatandaşları da dilencilere para vermemeleri konusunda uyararak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dilencilikle Mücadele Ekibi olarak hatırlatıyoruz; ilimiz genelinde dilenmek, trafik ışıklarında ve kavşaklarda çocuk çalıştırmak, su mendil, çiçek ve cam silme bahanesiyle para istemek yasaktır. Bu durum çocukların can güvenliğini tehlikeye atar, trafik düzenini bozar, kamu huzurunu ihlal eder. Ayrıca verilen her para bu çocukların yeniden sokakta çalışmasını teşvik eder" diye konuştu.

Yalavuz, çocuk çalıştırmanın suç olduğunu ve sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldığını belirterek, "Unutmayın, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre çocuk çalıştırmak suçtur. Zabıta ekiplerimizce tespit edilen çocuklar güvenli bir şekilde çocuk şubeye teslim edilmektedir. Sorumlular hakkında ise kolluk kuvvetlerince yasal işlem başlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'şehrin vitrini' olarak nitelendirdiği Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayserililerin huzur, güvenlik ve esenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ