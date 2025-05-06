Kayseri\'de Doğa Dostu Projelerle Yeşil Alanlar Artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehir estetiği ve çevre düzenlemesi için önemli hizmetler yaparken, kentin her noktasında doğa dostu projeleri hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı; şehri daha temiz, yeşil ve estetik bir hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir belediyesi, şehrin dört bir yanında yaptığı peyzaj düzenlemeleri, bakım ve onarımlar ile Kayseri'nin güzelliklerine değer katıyor. Son olarak, Talas Gençlik Merkezi kavşağında gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesi tamamlanarak, bölgenin çevresi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca, şehirdeki önemli ulaşım noktalarından biri olan Osman Kavuncu Bulvarı, Ambar kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda da peyzaj düzenlemeleri ve çevre bakımları yapıldı. Bu sayede Kayseri'nin ana arterleri daha canlı ve yeşil hale gelirken, Erenköy'deki yeni parkta ise ağaçların budama işlemleri gerçekleştirildi ve budama sonrası aşı macunu uygulaması yapılarak, ağaçların sağlığı ve büyümesi desteklendi. Bu tür bakım çalışmaları, şehrin yeşil alanlarının daha verimli ve sağlıklı olmasını sağladı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki bankların tamir ve onarımları da hızla tamamlanarak, vatandaşın kullanımına sunuldu. Kadir Has Bulvarı'nda ise yeni fidan dikimi gerçekleştiren ekipler, şehirdeki yeşil alanları genişletmeyi sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda devam eden ilkbahar dönemi çalışmaları, şehrin her köşesinde doğayla uyumlu, temiz ve yaşanabilir bir Kayseri için devam edecek. - KAYSERİ