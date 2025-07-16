Kayseri\'de Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı Açıldı

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Talas paraşüt indirme alanında düzenlenen programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, "Türk milleti dimdik ayakta durarak, hainlere yol vermedi, 15 Temmuz'a 9 sene oldu ama gördüğünüz gibi Cumhuriyet Meydanı'nda ve burada çok ciddi şekilde sizlerin hain darbe girişimine karşı o günkü heyecanla, hassasiyetle karşı duruşunuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu hainler ülkemize diz çöktürmek istediler ama biz dedik ki hiçbir şekilde bu millet diz çökmedi, çökmeyecek. Türk baş verir diz çökmez. Hayatını verir yine diz çökmez. Allah'a çok şükür 15 Temmuz gecesi de aynı şey oldu. Tarihimizde birçok kez olduğu gibi bu millet asaleti ile cesareti ile dimdik ayakta durdu ve hainlere yol vermedi. Onların girişimini akamete uğrattı" dedi.

Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde ve 67,5 metre uzunluğundaki 3 bin 38 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı, protokol üyeleri, personel ve vatandaşlar tarafından açıldı. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ