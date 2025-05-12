Kayseri\'de Engelliler Haftası Kutlaması ve Hizmetler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükkılıç mesajında, şehrin özel sakinlerinin haftasını tebrik ederek; "Hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğumuz şehrimizin özel sakinlerine en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Kayseri'de altyapıdan ulaşıma, sosyal hayattan eğitime kadar hemen her konuda özel ihtiyaçlı bireylere destek olarak katkı sağlama yönünde özveri gösterdiklerine işaret eden Başkan Büyükkılıç, şehrin özel ve dua kaynağı olan önemli sakinlerine yönelik hizmetlerinden bahsetti. Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin 'erişilebilirlik dönüşümü' kapsamında alçak tabanlı engelli uyumlu otobüs oranının yüzde 80'lere ulaştığını vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş. denetim ve işletme yetkisi dahilindeki özel halk otobüslerinde, engelli bireylerin toplu taşımaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla araç dönüşüm çalışmalarının 2024 yılında da hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Büyükkılıç, "Bu kapsamda Özel Halk Otobüsü için 2024 yılı içerisinde engelli uyumlu olarak toplam 48 yeni araç filoya eklenmiştir. Böylece engelli uyumlu araç sayısı 149'a ulaşmıştır" ifadelerinde bulundu. Raylı sistem araçlarına engelli bireylerin daha kolay binebilmesi için araç kapıları ile istasyon arasındaki boşluğu azaltıcı çalışmalar yapılarak hayata geçirildiğini de sözlerine ekleyen Büyükkılıç, ayrıca istasyonlarda engelli giriş çıkışını kolaylaştırmak amacıyla görevli çağrı butonları da bulunmakta olduğunu aktardı. Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'deki hizmet kapsamında son 6 yılda özel ihtiyaçlı bireyler tarafından toplu ulaşım araçlarına ortalamada 36 milyon civarında biniş gerçekleştirildiğini de ifade etti. Özel ihtiyaçlı hemşehrilerine yönelik hizmetlerini çeşitlendirerek arttıran Büyükkılıç, hayırsever ve belediye iş birliği ile hayata geçen, 50 personel ile 350 özel ihtiyaçlı öğrenciye hizmet veren, yılda 45 bin seans verilen Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile de özel ihtiyaçlı bireylerle birebir ilgilenildiğini, eğitimler verilerek tedaviler uygulandığını, bunun yanı sıra ise toplumda farkındalık ve empati oluşturmak adına empati parkuru gibi etkinliklerin de yapıldığını paylaştı. Bu kapsamda bugüne dek empati parkurları ve buna benzer etkinliklerde toplam 10 bin civarında kişiye ulaşıldığını ifade eden Büyükkılıç, faaliyetlerin devam ettiğinin de altını çizdi. Kayseri'de engelli dostu hizmetlerin ve desteklerin hiç eksik olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, KAYTUR aracılığıyla ise özel ihtiyaçlı vatandaşlara tesislerden yüzde 15 indirimli faydalanma yönündeki uygulamadan ise toplam bin 722 özel ihtiyaçlı bireyin faydalandığını dile getirdi. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile de özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çeşitli hizmetler sunduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, görme engelliler için bilgisayar kullanım kursu verdiklerini söyledi. Büyükkılıç, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik spor hizmetleri de yaptıklarına işaret ederek "Spor A.Ş.'mizde ise işitme, görme ve bedensel engelli vatandaşlarımıza yönelik, tenis, yüzme ve okçuluk branşlarımızda spor eğitimi hizmeti vermekteyiz" diye konuştu. Spor alanında da pek çok özel ihtiyaçlı vatandaşa dokunduklarına değinen Büyükkılıç, "3 bin 267 engelli vatandaşımız tesislerimizden faydalandı. 15 etkinlikte toplam 9 bin engelli vatandaşımıza dokunduk. Spor kulübümüzde 8 özel ihtiyaçlı sporcumuzla 43'ten fazla Türkiye ve il dereceleri elde ettik" dedi.

Engellilere yönelik afet farkındalık eğitimleri yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından özel ihtiyaçlı bireyler için afet farkındalık eğitimi yapıldığını aktaran Büyükkılıç; 'Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri'nin ilk bilgilendirme toplantısının, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi projesine başlandığını belirten Büyükkılıç, afet yönetiminde Türkiye'de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi'nin üniversitelerdeki akademisyenler ve arama kurtarma üzerine çalışan STK'ların gönüllüleri ile projelendirildiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, özel ihtiyaçlı bireylerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Büyükkılıç, Engelliler Haftası'nı tebrik etti. - KAYSERİ