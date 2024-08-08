Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Öğrenciler Tatlı Yaptı ve Türkü Söyledi - Son Dakika
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Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Öğrenciler Tatlı Yaptı ve Türkü Söyledi

Kayseri\'de Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Öğrenciler Tatlı Yaptı ve Türkü Söyledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, hem tatlı yaptı hem de türkü söyledi.

08.08.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, hem tatlı yaptı hem de türkü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye'ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi; eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleri ile öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına da katkıda bulunuyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencileri olan görme engeli bulunan Ülkü Karakaya ile Jale Yazır, öğretmenleri Şeyma Sarıbaş ve Sümeyra Karaca ile birlikte mutfağa girerek, magnolya tatlısı yaptı.

Etkinlikte keyifli zaman geçiren özel bireyler, hem türkü söyleyip hem de tatlı yaparak adeta hünerlerini sergilediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Öğrenciler Tatlı Yaptı ve Türkü Söyledi - Son Dakika

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