Kayseri'de Espor ve İnovasyon Merkezi Yaz Kursları Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Espor ve İnovasyon Merkezi Yaz Kursları Başladı

Kayseri\'de Espor ve İnovasyon Merkezi Yaz Kursları Başladı

Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 'robotik kodlama', 'arduino' ile '3B modelleme ve baskı' alanlarında verilecek kurslara başvurular, Espor ve İnovasyon Merkezi'ne şahsen yapılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan gençlere temmuz-ağustos döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini söyledi.

02.07.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yaz dönemi kayıtları başladı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 'robotik kodlama', 'arduino' ile '3B modelleme ve baskı' alanlarında verilecek kurslara başvurular, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi'ne şahsen yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan genç kaşiflere temmuz-ağustos döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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