Kayseri'de Evlik Sucuk Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Evlik Sucuk Geleneği

29.05.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Kayserililer etlerini kasaplara getirip evlik sucuk yaptırıyor.

Kayseri'de kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, evlik sucuk yapımı için kasapların yolunu tuttu.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, daha sonrasında geleneksel hale gelen evlik sucuk yapımı için kasapların yolunu tuttu. Vatandaşların kasaplara getirdiği etler çekilip baharatlarla harmanlandıktan sonra yerli bağırsaklara doldurularak evlik sucuk olarak tüketime hazır halde kendilerine teslim ediliyor. Yapılan evlik sucuklarla ilgili bilgi veren 40 yıllık kasap Mehmet Dayıoğlu, "Öncelikle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Kurbanda bizim Kayseri'mizde dağıtılacak etler dağıtıldıktan sonra evine ayıracağı bölümlerini de ayrılır, geriye kalan bölümlerini araya gitmesin amacı ile sucuk yaparlar. Bu gelenek olarak yıllardan beri böyledir. Vatandaşların bize getirdikleri etlerini güzel harmanladığımız baharatlarımızla, özellikle kendi karışımımızla harmanlarız, çekeriz ve yoğururuz. Ondan sonra dolum aşamasına geçeriz. Güzelce doldururuz yerli bağırsaklara, hakiki gerçek salamura bağırsaklarla. Bunlara doldururuz sonrasında da herkese teslim ederiz. Yani kurbanda geleneksel olarak Kayseri'mizin adeti budur. Kendi etinden kurbanda sucuk yapmayı tercih ederler. Bir müddet de bunu tüketirler. Fakat işte son zamanlarda, son yıllarda bayram yaza geldiğinden dolayı etleri ekşitip getiriyorlar. Evde yoğuruyorlar. Bundan yana da yaklaşık 3-4 yıldır sucuk içi olarak almıyoruz. Eti et olarak alıyoruz, biz burada yoğrumunu yaparak soğuk zincirde, soğuk hava depolarımızda muhafaza edip o şekilde teslim ediyoruz ki ekşimemesi için" dedi.

Dayıoğlu, evlik sucuğun mevsimlere göre kurutma talimatı olduğunu söyleyerek, "Bizim kurutma talimatımız var. Mevsimsel olarak değişiyor bu. Yazın farklı, kışın farklı. O kurutma talimatlarımızı veriyoruz ona göre yaptırıyoruz. Kışın farklı yani olarak güneşte kurutabilirler ama yazın öyle olmuyor. Yazın güneşe falan çıkarttıklarında ekşir. Geceleri kurutturuyoruz 3-4 gün, gece balkonlara astırıyoruz. Bir gün sonra akşam misal olarak her bir boğuma çatal batırmalarını istiyoruz ki hava alsın bir an önce kurusun diye. 3 gün 4 gün gece asıldıktan sonra en son gün nemli olarak dolaptan çıktığında oklavayla üzerinden geçmeleri lazım, sıkıştırmaları lazım ki kimyasal maddeler olmadığından dağılmaması için. Onları bildiriyoruz insanlara. Elimizden geldiğince profesyonel destek vermeye çalışıyoruz. Genelde sığır etleri, büyükbaş hayvanlar Kayseri'mizde o şekilde değerlendiriliyor. Bir bölümü de dağıtılır. Kayseri'mizdeki gelenek böyledir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Evlik Sucuk Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:45:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Evlik Sucuk Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.