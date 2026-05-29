Kayseri'de Evlik Sucuk Geleneği

Kayseri'de kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, evlik sucuk yapımı için kasapların yolunu tuttu.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, daha sonrasında geleneksel hale gelen evlik sucuk yapımı için kasapların yolunu tuttu. Vatandaşların kasaplara getirdiği etler çekilip baharatlarla harmanlandıktan sonra yerli bağırsaklara doldurularak evlik sucuk olarak tüketime hazır halde kendilerine teslim ediliyor. Yapılan evlik sucuklarla ilgili bilgi veren 40 yıllık kasap Mehmet Dayıoğlu, "Öncelikle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Kurbanda bizim Kayseri'mizde dağıtılacak etler dağıtıldıktan sonra evine ayıracağı bölümlerini de ayrılır, geriye kalan bölümlerini araya gitmesin amacı ile sucuk yaparlar. Bu gelenek olarak yıllardan beri böyledir. Vatandaşların bize getirdikleri etlerini güzel harmanladığımız baharatlarımızla, özellikle kendi karışımımızla harmanlarız, çekeriz ve yoğururuz. Ondan sonra dolum aşamasına geçeriz. Güzelce doldururuz yerli bağırsaklara, hakiki gerçek salamura bağırsaklarla. Bunlara doldururuz sonrasında da herkese teslim ederiz. Yani kurbanda geleneksel olarak Kayseri'mizin adeti budur. Kendi etinden kurbanda sucuk yapmayı tercih ederler. Bir müddet de bunu tüketirler. Fakat işte son zamanlarda, son yıllarda bayram yaza geldiğinden dolayı etleri ekşitip getiriyorlar. Evde yoğuruyorlar. Bundan yana da yaklaşık 3-4 yıldır sucuk içi olarak almıyoruz. Eti et olarak alıyoruz, biz burada yoğrumunu yaparak soğuk zincirde, soğuk hava depolarımızda muhafaza edip o şekilde teslim ediyoruz ki ekşimemesi için" dedi.

Dayıoğlu, evlik sucuğun mevsimlere göre kurutma talimatı olduğunu söyleyerek, "Bizim kurutma talimatımız var. Mevsimsel olarak değişiyor bu. Yazın farklı, kışın farklı. O kurutma talimatlarımızı veriyoruz ona göre yaptırıyoruz. Kışın farklı yani olarak güneşte kurutabilirler ama yazın öyle olmuyor. Yazın güneşe falan çıkarttıklarında ekşir. Geceleri kurutturuyoruz 3-4 gün, gece balkonlara astırıyoruz. Bir gün sonra akşam misal olarak her bir boğuma çatal batırmalarını istiyoruz ki hava alsın bir an önce kurusun diye. 3 gün 4 gün gece asıldıktan sonra en son gün nemli olarak dolaptan çıktığında oklavayla üzerinden geçmeleri lazım, sıkıştırmaları lazım ki kimyasal maddeler olmadığından dağılmaması için. Onları bildiriyoruz insanlara. Elimizden geldiğince profesyonel destek vermeye çalışıyoruz. Genelde sığır etleri, büyükbaş hayvanlar Kayseri'mizde o şekilde değerlendiriliyor. Bir bölümü de dağıtılır. Kayseri'mizdeki gelenek böyledir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ