Kayseri\'de Foto Maraton Yarışması\'nda İHA Muhabirlerine Ödüller Verildi

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği tarafından düzenlenen Foto Maraton Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 120 profesyonel ve amatör fotoğrafçının katıldığı yarışmada, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri en iyi şekilde objektiflere yansıdı. Yarışmada İHA muhabirleri Vahit Aldı ve Halit Arslan, çektikleri karelerle 3'üncülük ödülü ve jüri özel ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren isimlere ödülleri Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından takdim edildi. Vali Çiçek; yarışmaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederken, İHA muhabirlerinin başarısını tebrik etti. - KAYSERİ