Kayseri’de Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Kayseri’de Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

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Kayseri’de Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
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19 Eylül Gaziler Haftası Kayseri’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Haftası Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara katılan Vali Gökmen Çiçek; "Bu memlekete, bu millete borçlarını ödeyen, bedel ödeyerek bu günlere gelmemizi sağlayan gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Gaziler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk sunma programı düzenlendi. Programda valilik, garnizon komutanlığı, büyükşehir belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Burada konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun; " 19 Eylül Gaziler Günü; bedeli can ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırladığı ve anıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi' unvanı ile taçlandırdığı gündür. Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi; 19 Eylül 1921 tarihinde emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanıyla mareşallik rütbesini tevdi etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsız ve istiklali canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği var oluş mücadelesinin şifresi; 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' ifadesinde saklıdır. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun" dedi.

"Evlatlar babalarına bir kahraman gibi bakmalı"

Çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri, Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. Kuranı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Vali Çiçek ve programa katılanlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de görüşen Vali Çiçek gazetecilere yaptığı açıklamada; "Gazilerimiz; hayatta yaşayan kahramanlar, filmlerde, romanlarda veya masallarda değiller. Hayatın içerisinde yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Türk Milleti var olduğu sürece bu milletin kahramanları hep olacak. Evlatlar babalarına bir kahramana bakar gibi bakmalı. Bu memlekete, bu millete borçlarını ödeyen, bedel ödeyerek bu günlere gelmemizi sağlayan gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKayseriEylülYerelSon Dakika

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