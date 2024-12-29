Kayseri'de Gece Kayak Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Gece Kayak Etkinliği Düzenlendi

Kayseri\'de Gece Kayak Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak tutkunları için düzenlediği gece kayağı etkinliğiyle, konuklara unutulmaz bir deneyim sundu. Kayak severler, meşalelerle aydınlanan pistlerde keyifli saatler geçirdi.

29.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:32
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Şehrin etkin tanıtımı için otellerin personeline kenti tanıtan etkinlikler düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak tutkunları için gece kayağı gerçekleştirdi.

Yeni yıla sayılı günler kala kış turizminin gözdesi Erciyes'teki oteller tam doluluk oranına ulaşırken, Erciyes Kayak Merkezi'ne konuk olan kayak severler de Erciyes'teki kayak pistlerinden hem gündüz hem de gece faydalanmayı sürdürüyor. Ortalama 2 bin 200 rakımda yer alan ve kayak severlere unutulmaz bir deneyim fırsatı sunan Erciyes Tekir Kapı'daki kayak pistlerinde gece kayağı etkinliği düzenleyen Erciyes A.Ş., ellerinde meşaleler ile kayak yapan konuklar ile adeta Erciyes'i aydınlattı. Gece kayağından memnuniyet duyan kayak severler, gecenin sakinliğinde keyiflerince kayak yaparak gönüllerince eğlendiler.

Erciyes renkli görüntülere sahne oldu

Ellerinde meşalelerle renkli görüntülere sahne olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak severler, yakılan ateş karşısında da ısınarak gecenin tadını çıkardı. Erciyes'te unutulmaz bir deneyim yaşan kayak severler etkinliğin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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