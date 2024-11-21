Kayseri'de Genç Bir Hayat Kurtarıldı: Vale Görevlisine Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Kayseri'de Genç Bir Hayat Kurtarıldı: Vale Görevlisine Teşekkür Belgesi

Kayseri\'de Genç Bir Hayat Kurtarıldı: Vale Görevlisine Teşekkür Belgesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, boğazına şeker kaçan genci Heimlich manevrası ile kurtaran vale personeli Emre Aysel'e teşekkür belgesi verdi. Aysel'in bu hayati müdahalesi takdir edildi.

21.11.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genci yaptığı Heimlich manevrası ile kurtaran Ulaşım A.Ş. personeline teşekkür belgesi verdi.

Melikgazi ilçesi Kiçikapı bölgesinde caddede arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin boğazına şeker kaçtığını fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de vale hizmeti veren personel Emre Aysel, gencin yanına giderek, Heimlich manevrası yaptı. Bu hayati hamle ile gencin nefes borusunda kalan şekeri çıkartan Aysel'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından teşekkür belgesi verildi. Ulaşım A.Ş. personeli Emre Aysel'i makamında misafir eden Başkan Büyükkılıç, "Emre kardeşimize teşekkür ediyorum. Görevini yaparken, göstermiş olduğu hassasiyet ile bir vatandaşımızın belki de hayatını kurtarmaya vesile oldu. Heimlich manevrasını hem öğretmek hem uygulamak bağlamında gerekli çalışmaları zamanında yapan genel müdürümüz şahsında ulaşım birimimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bir doktor olarak bu bilincin önemine vurgu yapan Büyükkılıç, "Toplumda böyle duyarlı insanları görmek bizleri sevindiriyor, keyiflendiriyor. O günün anısına bir belge vererek nezaketine, bilinçli bir şekilde bu uygulamayı yapmana, bir doktor ağabeyin olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Vale görevlisi Emre Aysel de Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Ziyarette, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Genç Bir Hayat Kurtarıldı: Vale Görevlisine Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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