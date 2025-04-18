Kayseri\'de Gençler İçin Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını gençler için seferber etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi tarafından okuyan şehrin kitap kurtlarına yönelik dördüncüsünü düzenlediği anlamlı 'Kitap Okuma Yarışması' için başvurular başladı.

Gerçekleştirdiği yarışmalarla bireylerin milli manevi kazanımlar edinmesine yardımcı olan ve bu değerleri de ön plana çıkaran KAYMEK tarafından, adeta geleneksel hale gelen yarışmalar düzenlenirken, yarışmalarda gençler başta olmak üzere bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmesi hedefleniyor. Bu çerçevede 'Oku, Yarış, Kazan' sloganıyla yarışma düzenleniyor. Yarışma ile toplumda okuma kültürünün oluşması, kelime hazinesinin zenginleştirilmesi, kitap sevgisinin artırılması amaçlanırken, katılımcıların da teşvik edilmesi öngörülüyor. Başvuruları başlayan yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler ile 18 yaş ve üzerindeki bireyler katılım sağlayabilecek. Yarışmada ortaokulda eğitim gören öğrencilere Cengiz Aytmatov'un 'Beyaz Gemi', Lisede eğitim gören öğrencilere Tufan Gündüz'ün 'Dede Korkut Destanları 13. Hikaye ve Soylamalar Ekli', 18 yaş ve üzerindeki bireylere yönelik ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Sahnenin Dışındakiler' isimli kitabıyla ilgili ayrı ayrı yarışmalar düzenlenecek. Yarışmacılar kendilerine uygun olan kategoriyle ilgili olarak yarışmaya başvuruda bulunabilecek. Yarışma kahoot sistemi üzerinden yapılacak. Yarışmanın yapılacağı saat, başvuru yapan kişilere yarışmadan bir veya birkaç gün önce sms ile bildirilecek, KAYMEK'in resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Katılımcılar yarışmaya akıllı cep telefonları veya tabletleri ile beraber katılabilecek, yarışmada akıllı cihaz kullanılacağı için akıllı cihaz kullanabilme zorunluluğu yer alırken, yarışma için başvurular 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Her kitap için verilecek ödüller ise birinciye 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye ise 4 bin TL şeklinde olacak. 3 kişiye ise biner TL mansiyon ödülü sunulacak.

Yarışmaya başvurular www.kaymekyarisma.com adresinden yapılırken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlara ise 0352 320 54 45 nolu telefondan hizmet verilecek. - KAYSERİ