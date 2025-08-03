Kayseri'de Gençlere Afet ve Yangın Güvenlik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Gençlere Afet ve Yangın Güvenlik Eğitimi Verildi

Kayseri\'de Gençlere Afet ve Yangın Güvenlik Eğitimi Verildi
03.08.2025 16:36  Güncelleme: 16:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde çocuklara ve gençlere afet ile yangın güvenliği eğitimi vererek bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimler hem teorik hem de pratik uygulamalarla eğlenceli hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri'ndeki çocuklar ve gençlere afet ve yangın güvenlik eğitimi verilerek gençler bilinçlendiriliyor.

KAYMEK Gençlik Merkezi TOKİ tesislerinde hem teorik hem de pratik olarak afet ve yangın güvenlik eğitimi gerçekleştirildi. Gerçekleşen eğitimler hakkında bilgiler paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Güney Odabaşı, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'ndeki yaz kurslarında çocuklara yangın güvenlik eğitimi verdiklerini ve minik itfaiyeci eğitimi parkuru kurarak bu faaliyeti eğlenceli hale çevirdiklerini ifade ederek eğitimler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Odabaşı konuşmasında şunları aktardı;

"Oluşabilecek bir yangında nasıl davranmaları gerektiğinden bahsettik. Bir yangın çıkmadan önce alınması gereken önlemlerden bahsederek risk yönetimi anlamındaki bir afeti ya da bir acil durumu ilk etapta karşılamalarına yardımcı olacak faydalı bilgileri verdik. Akabinde uygulamamızı yaptık. Özellikle bir evde karşılaşabilecekleri başlangıç aşamasındaki yangınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiklerinden bahsettik. Akabinde de bir parkur kurduk."

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Odabaşı, gerçekleştirilen eğitimlerle çocuklar ile gençlerin hem eğlediklerini hem de öğrendiklerini dile getirerek, "Şu an hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mızın verdiği hem buradaki destekler hem de talimatlar doğrultusunda bu faaliyeti gerçekleştirebiliyoruz. Kurslarımız genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde devam edecek" diye konuştu. Gerçekleştirilen eğitimler ile hem teorik bilgiler hem de uygulamalı eğitimler alan çocuklar ile gençlere, afetler ve yangınla mücadele noktasında güvenlik eğitimine yönelik ayrıntılı bilgiler verilerek uygulamalar yaptırıldı. Hem eğlenen hem öğrenen kursiyer öğrenciler dirençli Kayseri vizyonu doğrultusunda bireysel olarak hazırlık yapmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Gençlere Afet ve Yangın Güvenlik Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Gençlere Afet ve Yangın Güvenlik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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