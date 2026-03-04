Kayseri'de Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri

Kayseri'de 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ERVA Spor Kulüplerindeki gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen programlarda gençlerle bir araya gelinerek bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşamın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerlerde sporun, bilinçli yaşamın ve güçlü sosyal bağların gençleri bağımlılıklardan korumadaki rolüne dikkat çekildi. Programlarda gençlerle interaktif sohbetler gerçekleştirilerek bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması hedeflendi. Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların gençlerin bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Demir, gençlerin spor, eğitim ve değer temelli çalışmalarla desteklenmesinin bağımlılıkların önlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Programlarda ayrıca gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan ERVA Projesi'nin Kayseri'de önemli bir sosyal katkı sunduğuna dikkat çekildi. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in gençlere yönelik vizyoner yaklaşımı ve bağımlılıkla mücadeleye verdiği güçlü destek sayesinde şehirde önemli çalışmaların hayata geçirildiği vurgulandı.

Yetkililer, Yeşilay Haftası boyunca Kayseri'de gençlere ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ