Kayseri'de Gençlik Buluşması: Başkan Büyükkılıç Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kayseri'de Gençlik Buluşması: Başkan Büyükkılıç Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kayseri\'de Gençlik Buluşması: Başkan Büyükkılıç Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Kayseri'de eğitim gören üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek şehir hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin taleplerini dinledi.

17.11.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından, Kayseri'de eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 'hoş geldiniz' dedi.

Özel bir salonda düzenlenen gençlik buluşması programında Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbeyli öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki belediyecilik hizmetleri ve gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti. Gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak katıldı. Genç ve öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle konuşmak, tanışmak varsa talepleri öğrenmek için bir araya geldiklerini dile getirerek, Kayseri'yi anlattı. Kayseri'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan yaklaşık 6 bin yıllık geçmişe sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, kendilerinin de insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla her alanda Kayseri'yi daha iyi konumda paylaşmak, insanların hizmetine sunmak adına gayret gösterdiklerini kaydetti. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını yaşatmayan bir şehir olduğunu da belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve sanayi kenti olması dolayısıyla Gaziantep ile benzediğinin altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, Türkiye- Galler karşılaşmasına ev sahipliği yapan Kayseri'den Galler Teknik Direktörü'nün gerek şehir ve gerekse misafirperverlik bakımından övgü ile bahsederek memnun kaldığını dile getirdi. Büyükkılıç, 4 bin kilometreden gelen Galler'in Teknik Direktörü'nün Kayseri'yi övdüğünü söyleyerek, Kayseri'yi ve Kayseri'deki imkanları, değerleri öğrencilere anlattı. Başkan Büyükkılıç ayrıca Büyükşehir KAYMEK'in adeta 6'ncı bir üniversite gibi görev üstlendiğini bildirerek, KAYMEK başta olmak üzere öğrencilerin hizmetinde olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için gerçekleştirdiği destekleri de anlatarak, öğrencilere kendilerini geliştirmesi tavsiyesinde bulundu. Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında öğrencilerle, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'ni ağabeyi olduğunu söyledi. Vali Çiçek, Büyükkılıç'ın öğrencileri, gençleri kendi çocuklarından ayırt etmediğini belirterek hizmetlerinden bahsetti ve öğrencilere şehrin imkanlarında faydalanmalarını, kendilerini geliştirmelerini önerdi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer de program dolayısıyla öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere 'Zenginlikler Şehir Kayseri' adlı kısa belgesel filmin izlettirildiği programda Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kayseri'nin turizm imkanlarından ve şehrin dinamiklerinden bahsederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kuruluşunu anlattı. KAYMEK'i 'öğrencilere değer katan' şeklinde niteleyen Rektör Karamustafa, öğrencilere kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrenci buluşmasında öğrenciler için gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahsederek, sözü Başkan Büyükkılıç'a getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan övgü ile bahseden Başkan Tahmazoğlu, "O bizim ağabeyimiz, duayenimiz, her şekliyle kendisini örnek alıyoruz. Çalışmalarıyla, daha önce milletvekilliği, ilçe belediye başkanlığı şu an Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sağ olsun ailece dostumuz, bizi yalnız bırakmadı" dedi. Tahmazoğlu ayrıca sporu öneminde dikkat çekerek Başkan Büyükkılıç'ı bu noktada öğrencilere örnek gösterdi ve öğrencilere sporu tavsiye etti. Kayseri ve Gaziantep ezgilerinin de seslendirildiği buluşma programında öğrencilere de programda emeği geçenlere teşekkür ederek, taleplerini ve düşüncelerini paylaştılar.

Büyükkılıç, buluşma sonunda günün anısına toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Gençlik Buluşması: Başkan Büyükkılıç Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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