Kayseri\'de Hamsi Bolluğu

Kayseri'de 30 yıldır balık sektöründe bulunan Remzi Yılmaz, havaların sıcak gitmesi nedeniyle Gürcistan'a kaçan hamsinin, havaların soğumasıyla birlikte tekrar yurda döndüğünü söyledi. Hamside bolluk yaşandığını dile getiren Yılmaz, kilosunun 125 TL'ye kadar düştüğünü ifade etti. Denizin rüzgarsız olduğunda hamsinin ucuz olduğunu belirten Yılmaz, "30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle Karadeniz'deki hamsi Gürcistan'a kaçmıştı. Tekrar havaların tekrar soğumasıyla yurdumuza dönüş yaptı. Hamside bolluk yaşandığından dolayı da uygun fiyatlara düştü. Şuanda 125 TL'ye satıyoruz, ilerleyen günlerde daha da düşebilir havanın durumuna bağlı. Deniz eserse hamsi pahalı, esmezse ucuz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ