Kayseri\'de Hava Sıcaklıkları Düşecek, Vatandaşlara Uyarı

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının yarından itibaren hızlı bir şekilde mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirerek, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde 09.01.2024 Salı günü başlayacak yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların; 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hızlı ve ani bir düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı yapılan uyarıların takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ