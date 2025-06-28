Kayseri\'de Hayvancılığa Dijital Su Faturası Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'in ilk yarısında 11 bin işletmeye verdiği su faturası desteğini dijital ortama taşıdı. Üretici artık başvurusunu https://basvuru.kayseri.bel.tr/ adresinden kolayca yapabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve hayvancılık faaliyetlerini destekleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Üreticinin yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam maliyeti 11 milyon TL'yi bulan 11 bin hayvan işletmesinin su faturalarının yarısı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların üretimden kopmaması, aksine daha fazla üretmeleri için su faturalarının yüzde 50'sini belediye olarak üstleniyoruz" dedi.

Bu önemli destek artık dijital ortama taşınıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, https://basvuru.kayseri.bel.tr/ adresinden kolayca başvuru yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan ve T.C. Kimlik ya da işletme numarası ile su abonesi olan üreticiler, 3 bin tona kadar olan su tüketimlerinin yüzde 50'si için 31 Aralık 2025'e kadar destekten faydalanabilecek.

Daha önce şahsen yapılan başvurular hem zaman kaybına hem de yoğunluğa neden olurken, yeni uygulama sayesinde başvuru süreci artık daha hızlı, daha kolay ve daha şeffaf hale geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmada dijital dönüşüm adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, üreticilere çağın ihtiyaçlarına uygun hizmet sunmaya devam ediyor. - KAYSERİ