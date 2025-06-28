Kayseri'de Hayvancılığa Dijital Su Faturası Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de Hayvancılığa Dijital Su Faturası Desteği

Kayseri\'de Hayvancılığa Dijital Su Faturası Desteği
28.06.2025 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'in ilk yarısında 11 bin işletmeye su faturası desteğini dijital ortama taşıdı. Üreticiler artık kolayca başvurularını yapabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'in ilk yarısında 11 bin işletmeye verdiği su faturası desteğini dijital ortama taşıdı. Üretici artık başvurusunu https://basvuru.kayseri.bel.tr/ adresinden kolayca yapabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve hayvancılık faaliyetlerini destekleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Üreticinin yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam maliyeti 11 milyon TL'yi bulan 11 bin hayvan işletmesinin su faturalarının yarısı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların üretimden kopmaması, aksine daha fazla üretmeleri için su faturalarının yüzde 50'sini belediye olarak üstleniyoruz" dedi.

Bu önemli destek artık dijital ortama taşınıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, https://basvuru.kayseri.bel.tr/ adresinden kolayca başvuru yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan ve T.C. Kimlik ya da işletme numarası ile su abonesi olan üreticiler, 3 bin tona kadar olan su tüketimlerinin yüzde 50'si için 31 Aralık 2025'e kadar destekten faydalanabilecek.

Daha önce şahsen yapılan başvurular hem zaman kaybına hem de yoğunluğa neden olurken, yeni uygulama sayesinde başvuru süreci artık daha hızlı, daha kolay ve daha şeffaf hale geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmada dijital dönüşüm adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, üreticilere çağın ihtiyaçlarına uygun hizmet sunmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, su faturası, Belediye, Ekonomi, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Hayvancılığa Dijital Su Faturası Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:48:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Hayvancılığa Dijital Su Faturası Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.