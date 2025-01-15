Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser

Kayseri\'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde düzenlenen konserle huzurevi sakinleri hem duygusal anlar yaşadı hem de nostaljik müzikle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, yaşlı bireylerin sosyal hayatlarına katkı sağlarken, katılımcılar etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ettiler.

15.01.2025 11:46  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik konser düzenlendi. Hoş Sada Müzik Grubu'nun sunmuş olduğu nostaljik müzik ziyafeti, huzurevi sakinlerine duygusal anlar ile neşeli hatıraları bir arada sundu.

Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılından bu yana huzurevi sakinlerinin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz hizmet verirken, bu tür etkinliklerle onların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan huzurevinde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın himayesinde Hoş Sada Müzik Grubu tarafından sunulan müzik ziyafeti unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik grubu, unutulmaz şarkı ve türkülerle huzurevi sakinlerini duygusal bir yolculuğa çıkardı. Ulu çınarların zaman zaman şarkılara eşlik ettiği etkinlikte, hem duygusal anlar hem de neşeli hatıralar bir arada yaşatıldı. Müziğin etkisiyle huzurevi sakinleri hem duygusal hem de eğlenceli vakitler geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve tüm ekibe teşekkürlerini ileten huzurevi sakinleri, düzenlenen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin, yaşlı bireylerin sosyal hayatlarına katkı sağladığını vurgulayan huzurevi sakinleri, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirttiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, kayseri, Yerel, Yaşam, Müzik, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 03:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.