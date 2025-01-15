Kayseri\'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik konser düzenlendi. Hoş Sada Müzik Grubu'nun sunmuş olduğu nostaljik müzik ziyafeti, huzurevi sakinlerine duygusal anlar ile neşeli hatıraları bir arada sundu.

Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılından bu yana huzurevi sakinlerinin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz hizmet verirken, bu tür etkinliklerle onların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan huzurevinde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın himayesinde Hoş Sada Müzik Grubu tarafından sunulan müzik ziyafeti unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik grubu, unutulmaz şarkı ve türkülerle huzurevi sakinlerini duygusal bir yolculuğa çıkardı. Ulu çınarların zaman zaman şarkılara eşlik ettiği etkinlikte, hem duygusal anlar hem de neşeli hatıralar bir arada yaşatıldı. Müziğin etkisiyle huzurevi sakinleri hem duygusal hem de eğlenceli vakitler geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve tüm ekibe teşekkürlerini ileten huzurevi sakinleri, düzenlenen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin, yaşlı bireylerin sosyal hayatlarına katkı sağladığını vurgulayan huzurevi sakinleri, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirttiler. - KAYSERİ