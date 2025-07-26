Kayseri\'de İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası destekli 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' çerçevesinde hayata geçirilecek Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için düzenlenen Halkın Katılım Toplantısı'nda katılımcılar bilgilendirildi, görüş ve öneriler alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve İller Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları İnşaatı Projesi için Halkın Katılım Toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, ilgili daire başkanları, genel müdürler ve vatandaş katıldı. Toplantıda Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne dair teknik detayları kapsamlı bir sunum eşliğinde paylaştı. Projenin, Kayseri trafiğine sağlayacağı katkılar, ulaşım konforunu artırma hedefi ve şehir içi yol ağında oluşturacağı iyileştirmeler ayrıntılı biçimde anlatıldı. Toplantı kapsamında vatandaşların görüş ve önerileri soru, cevap şeklinde alındı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sürdürülen ulaşım yatırımlarının önemli bir parçası olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi, Kayseri'nin kent vizyonuna ve sürdürülebilir şehirleşme hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile yalnızca günlük trafik akışını rahatlatmayı değil, aynı zamanda afetlere karşı dirençli, çevre dostu ve planlı bir kentleşme anlayışını da desteklemeyi hedefliyor. - KAYSERİ