Kayseri\'de İl Av Komisyonu Üye Seçimi Yapıldı

Kayseri'de Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde İl Av Komisyonu üye seçimi yapıldı.

İl Av Komisyonuna üye seçimi yapmak için Kayseri Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Kayseri Avcı Dernek Başkanları'nın da katılımıyla toplantı düzenlendi.

Şube Müdürü Mehmet Özer'in başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündemini oluşturan İl Av Komisyonuna 3 Asıl Üyenin Seçimi ile ilgili konular görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ