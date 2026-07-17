Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Fuarı - Son Dakika
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Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Fuarı

Kayseri\'de Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Fuarı
17.07.2026 11:22
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Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu, 18-22 Temmuz 2026'da Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ilk kez El Sanatları Fuarı düzenleyecek. 79 farklı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların ürettiği ahşap, tekstil, seramik gibi el emeği ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak. Fuar, topluma kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından, 18-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde El Sanatları Fuarı düzenlenecek.

Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturacak. Fuar kapsamında, ülke genelindeki 79 farklı ceza infaz kurumunun işyurdu atölyelerinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ahşap işçiliğinden tekstil ürünlerine, seramikten geleneksel el sanatlarına kadar birçok farklı alanda hazırlanan ürünler fuar süresince sergilenecek. Topluma kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerinin tanıtılmasının amaçlandığı fuar, vatandaşların ziyaretine açık olacak. 5 gün boyunca devam edecek etkinlikte ziyaretçiler, Türkiye'nin farklı illerindeki ceza infaz kurumlarında üretilen ürünleri yakından inceleme ve satın alma imkanı da bulabilecek.

Kayseri'de ilk kez düzenlenecek olan El Sanatları Fuarı'nın, hem işyurtlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin tanıtılmasına hem de vatandaşların bu çalışmaları yakından görmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Fuarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Fuarı - Son Dakika
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