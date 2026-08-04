Kayseri\'de IPARD III Programı Sözleşmeleri İmzalandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kayseri İrtibat Ofisi tarafından yürütülen IPARD III Programı 9. ve 10. Çağrı Dönemleri kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan 26 projenin sözleşme imza töreni, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz ile yatırımcı firma temsilcileri katıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlar, Kayseri'nin üretim gücüne, istihdamına ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. IPARD III Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 26 projenin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.