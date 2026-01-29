Büyükşehirin bölgede etkin rol üstlenecek itfaiye grup amirliği binası, açılışa gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, orman ile arazi ve iş yeri yangınlarına etkin müdahale noktasında önemli bir görev üstlenecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, kentin sigortası konumundaki itfaiye teşkilatını gelişmiş donanımlar ve nitelikli personel ile güçlendirme faaliyetleri doğrultusunda önemli bir adımı olan İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası tamamlanarak, çevre düzenlemesi çalışmalarına geçildi. Hizmet vermek için gün sayan ve çalışmaları son aşamada olan Hacılar ilçesindeki itfaiye binası, 425 metrekare alanda 3 araçlık garajı, santral merkezi, yatakhanesi ve destek hacimler bulunan bir nitelikte hizmet verecek.

Maliyeti 15 milyon TL'nin üzerindeki grup amirliği, etkin ve kritik bir rol üstlenecek

15 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla hayata geçen İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, Kayseri'de orman ve iş yeri varlığı yüksek olan Hacılar bölgesindeki başta yangın olmak üzere afet gibi olması muhtemel durumlarda etkin ve kritik bir rol üstlenecek.

10'dan fazla mahalle ile OSB'ye hitap edecek

10'dan fazla mahalle ile OSB'ye hitap edecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği'nin hizmet edeceği alanlar ise şöyle sıralandı; 'Aydınlık Evler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Altınoluk Mahallesi, Eğri Bucak Mahallesi, Becen Mahallesi, Eskişehir Bağları (Karacaoğlu, Battal Gazi, Selçuklu, Osmanlı, Danişment Gazi Mahalleleri), Hacılar İlçesi (Beğendik, Sakar Çiftliği, Yediağaç, Erciyes, Akyazı, Akdam, Aşağı ve Yukarı Mahalleleri) ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB)'.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, özellikle yaz aylarında meydana gelen arazi yangınları ve OSB bölgesine yakın olması nedeniyle iş yeri yangınlarına etkin bir şekilde müdahale edecek. - KAYSERİ