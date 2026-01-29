Büyükşehirin bölgede etkin rol üstlenecek itfaiye grup amirliği binası, açılışa gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehirin bölgede etkin rol üstlenecek itfaiye grup amirliği binası, açılışa gün sayıyor

Büyükşehirin bölgede etkin rol üstlenecek itfaiye grup amirliği binası, açılışa gün sayıyor
29.01.2026 11:39  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, orman ve iş yeri yangınlarına etkin müdahale konusunda kritik bir rol üstlenecek. 15 milyon TL'lik yatırımla hayata geçen yapı, 10'dan fazla mahalle ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, orman ile arazi ve iş yeri yangınlarına etkin müdahale noktasında önemli bir görev üstlenecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, kentin sigortası konumundaki itfaiye teşkilatını gelişmiş donanımlar ve nitelikli personel ile güçlendirme faaliyetleri doğrultusunda önemli bir adımı olan İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası tamamlanarak, çevre düzenlemesi çalışmalarına geçildi. Hizmet vermek için gün sayan ve çalışmaları son aşamada olan Hacılar ilçesindeki itfaiye binası, 425 metrekare alanda 3 araçlık garajı, santral merkezi, yatakhanesi ve destek hacimler bulunan bir nitelikte hizmet verecek.

Maliyeti 15 milyon TL'nin üzerindeki grup amirliği, etkin ve kritik bir rol üstlenecek

15 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla hayata geçen İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, Kayseri'de orman ve iş yeri varlığı yüksek olan Hacılar bölgesindeki başta yangın olmak üzere afet gibi olması muhtemel durumlarda etkin ve kritik bir rol üstlenecek.

10'dan fazla mahalle ile OSB'ye hitap edecek

10'dan fazla mahalle ile OSB'ye hitap edecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği'nin hizmet edeceği alanlar ise şöyle sıralandı; 'Aydınlık Evler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Altınoluk Mahallesi, Eğri Bucak Mahallesi, Becen Mahallesi, Eskişehir Bağları (Karacaoğlu, Battal Gazi, Selçuklu, Osmanlı, Danişment Gazi Mahalleleri), Hacılar İlçesi (Beğendik, Sakar Çiftliği, Yediağaç, Erciyes, Akyazı, Akdam, Aşağı ve Yukarı Mahalleleri) ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB)'.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, özellikle yaz aylarında meydana gelen arazi yangınları ve OSB bölgesine yakın olması nedeniyle iş yeri yangınlarına etkin bir şekilde müdahale edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Hacılar, İtfaiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehirin bölgede etkin rol üstlenecek itfaiye grup amirliği binası, açılışa gün sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:46:33. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehirin bölgede etkin rol üstlenecek itfaiye grup amirliği binası, açılışa gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.