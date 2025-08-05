Kayseri\'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde, "Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi" Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'nin tarım ve endüstri alanındaki potansiyelini en verimli şekilde değerlendirecek önemli bir proje olarak nitelendirilen toplantı, KTB Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kocasinan Belediyemiz ve Kayseri Ticaret Borsamız iş birliğinde hayata geçirilen Tarıma Dayalı Sera OSB'nin Yönetim Kurulu için bir aradayız. Kayseri son zamanlarda tarımsal üretimde adeta büyük bir atak yapmış durumda. Birçok veride Türkiye sıralamasının en üst noktalarını zorluyoruz. Ancak tarımla gelişen tüm bu çalışmalar içinde Tarıma Dayalı Sera OSB'nin, Kayseri tarımı için devrim niteliğinde bir farklılık oluşturacağını düşünüyorum. Açılan üç kuyunun tamamında yeterli debide su bulunması bizleri mutlu ediyor. Bugün de özellikle çalışmaların hızlanması için toplandık. İnşallah bu toplantıyı milat kabul edip, Kayserililerin beklediği müjdeleri vermek adına kararlar alacağız. Tarıma Dayalı Sera OSB yalnızca tarımsal üretimi değil, istihdamı özellikle kadın istihdamını da artıracak. Bölgeye ekonomik canlılık kazandıracak ve tarımsal ihracatımıza katkı sağlayacak. Bu nedenle zamanla yarışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise yaptığı konuşmada, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde kuyu çalışmalarımız devam ediyor. Jeotermal yer altı su kaynaklarında şimdiye kadar yapılan üç kuyudan da şükürler olsun, olumlu sonuçlar aldık. İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz miktarda ve debide suya ulaşarak, bu bölge hem şehrimize hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Tarım sektörü; gerek olağanüstü şartlar gerekse iklim değişikliği nedeniyle, kontrollü ve güvenli üretimin her geçen gün daha kıymetli hale geldiği bir alandır. Kayseri'miz için yapılan bu yatırım, yalnızca bölgemiz değil, ülkemiz ve dünyanın gıda güvenliği açısından da önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası ve Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise konuşmasında, "Borsamız ve paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin üçüncü kuyusu da tamamlandı. Mutluyuz, gururluyuz. Kayseri'nin gururu olacak bu proje ile, inşallah kısa zamanda yatırımcılarımızın hizmetine hazır hale geleceğiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu OSB büyük bir istihdama ev sahipliği yapacak ve özellikle sebze üretiminde mevcut kapasitemizi üç katına çıkaracak. Mutluluğumu dile getiriyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ