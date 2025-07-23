Kayseri\'de Kaldırım ve Yol İşgalleri Sonlandırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hunat Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle kaldırım ve yol işgallerini sonlandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "kentin vitrini" olarak tanımladığı zabıta ekipleri, şehir yaşamının huzurunu ve güvenliğini sağlama misyonuyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde sürdürdükleri düzen ve denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hunat Mahallesi'nde yapılan denetimlerde yaya kaldırımları ve araç yolları üzerindeki işgaller kaldırılarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Vatandaşların kaldırımlarda güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebilmeleri, araç sürücülerinin ise daha düzenli ve emniyetli park alanlarına ulaşabilmeleri adına yapılan bu çalışmalarla birlikte, mahalle genelinde hem estetik hem de işlevsel bir iyileştirme sağlandı.

Kamu düzenini gözeten uygulamalar aralıksız sürecek

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, kamu düzenini gözeten uygulamalarını sürdüreceklerini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm noktalarında vatandaşların daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. - KAYSERİ