Kayseri\'de Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

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Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, şehir genelinde etkili olurken, kar kalınlığı 20 santime yaklaştı.

İl genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çocuklar da karın keyfini çıkararak kartopu oynadı. Esila Ayşe ile Asel Meryem Göç, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyleyerek fırsatı değerlendirip oyunlar oynadıklarını kaydetti. Öte yandan, şehir içinde belediye ekipleri, çevre yollarda ise karayolları ekipleri, trafikte bir problem olmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beyaza bürünen Kayseri Cumhuriyet Meydanı, havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - KAYSERİ