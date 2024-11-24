Kayseri'de Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Kayseri'de Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kayseri\'de Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehirde 20 santime yaklaşan kar kalınlığı ile etkili oldu. Çocuklar, sabah uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaşarak kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Belediye ve karayolu ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

24.11.2024 10:59  Güncelleme: 11:04
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Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, şehir genelinde etkili olurken, kar kalınlığı 20 santime yaklaştı.

İl genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çocuklar da karın keyfini çıkararak kartopu oynadı. Esila Ayşe ile Asel Meryem Göç, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyleyerek fırsatı değerlendirip oyunlar oynadıklarını kaydetti. Öte yandan, şehir içinde belediye ekipleri, çevre yollarda ise karayolları ekipleri, trafikte bir problem olmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beyaza bürünen Kayseri Cumhuriyet Meydanı, havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü - Son Dakika

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