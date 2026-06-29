Kayseri'de Kırmızı Et Üreticileri Toplandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kırmızı Et Üreticileri Toplandı

Kayseri\'de Kırmızı Et Üreticileri Toplandı
29.06.2026 14:28
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Kırmızı Et Üreticileri İstişare Toplantısı, Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde yapıldı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde düzenlenen Kırmızı Et Üreticileri İstişare Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde sektör temsilcileri ve üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ile çok sayıda besici ve sektör temsilcisi katıldı. Program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare bölümünde üreticiler söz alarak sektörün mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar, talep ve beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda besilik hayvan temini, üretim maliyetleri, finansmana erişim, Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi uygulamaları ile kesimhanelerde uygulanan yağsız kesim sistemi başta olmak üzere sektörün öncelikli gündem maddeleri kapsamlı şekilde ele alındı. Üreticilerin görüş ve önerileri ilgili kurum temsilcileri tarafından dinlenirken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; üreticiler tarafından dile getirilen talep ve beklentilerin ilgili bakanlıklar ile kurumlar nezdinde takipçisi olacağını belirterek, sektörün sorunlarının çözümü noktasında gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Toplantının değerlendirme bölümünde konuşan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise Kayseri Ticaret Borsası'nın kurulduğu günden bu yana üreticinin, yetiştiricinin ve tarım-hayvancılık sektörünün ortak sesi olmayı ilke edindiğini belirtti. Başkan Bağlamış; "Kayseri Ticaret Borsası olarak üreticilerimiz ile kamu kurumlarımız arasında güçlü bir istişare köprüsü kurmaya büyük önem veriyoruz. Sektörümüzün sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm önerilerini ilgili mercilere doğrudan ulaştırmak ve takipçisi olmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bugün gerçekleştirilen bu toplantı da bunun en güzel örneklerinden biridir" dedi. Bağlamış ayrıca, Kayseri Ticaret Borsası'nın bundan sonra da üreticiler ile kamu kurumlarını bir araya getiren istişare toplantılarını sürdüreceğini belirterek, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, sektör temsilcilerinin memnuniyetiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kırmızı Et Üreticileri Toplandı - Son Dakika

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