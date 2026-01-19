Kayseri\'de 14 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sonrası kırsalda 24 mahalle yolunu ulaşıma açılırken, 14 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış şartlarının ağırlaştığı günlerde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı bir kış çalışması yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, toplam 156 araç ve 421 personel, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 148 personel ve 85 araç ile sahada yoğun bir mesai gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde; Bünyan'da 2, Develi'de 3, Pınarbaşı'nda 3, Sarız'da 10, Yahyalı'da 5, Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu olmak üzere, 6 ilçede toplam 24 mahalle yolu, 192 kilometrelik yol ağı üzerinde yeniden ulaşıma açıldı. Özellikle tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı'nda 5, Sarız'da 9 mahalle yolu olmak üzere toplam 14 mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla yürütülen çalışmalarda, yüksek kesimler ve ulaşımı zor bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; ulaşımın aksamaması adına 201 personel ve 71 araçla görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, aynı zamanda yol genişletme ve açma faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla özellikle yaya güvenliği ön planda tutulurken, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. - KAYSERİ