Kayseri'de 14 mahalle yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de 14 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Kayseri\'de 14 mahalle yolu ulaşıma kapalı
19.01.2026 14:02  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası 24 mahalle yolunu ulaşıma açarken, 14 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor. 156 araç ve 421 personel ile yürütülen çalışmalar, şehir merkezi ve kırsalda kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sonrası kırsalda 24 mahalle yolunu ulaşıma açılırken, 14 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış şartlarının ağırlaştığı günlerde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı bir kış çalışması yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, toplam 156 araç ve 421 personel, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 148 personel ve 85 araç ile sahada yoğun bir mesai gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde; Bünyan'da 2, Develi'de 3, Pınarbaşı'nda 3, Sarız'da 10, Yahyalı'da 5, Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu olmak üzere, 6 ilçede toplam 24 mahalle yolu, 192 kilometrelik yol ağı üzerinde yeniden ulaşıma açıldı. Özellikle tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı'nda 5, Sarız'da 9 mahalle yolu olmak üzere toplam 14 mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla yürütülen çalışmalarda, yüksek kesimler ve ulaşımı zor bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; ulaşımın aksamaması adına 201 personel ve 71 araçla görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, aynı zamanda yol genişletme ve açma faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla özellikle yaya güvenliği ön planda tutulurken, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 14 mahalle yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:04:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 14 mahalle yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.