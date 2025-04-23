Kayseri'de Kitap Yuva Gibi: Yarımdan Fazla Ziyaretçi Kütüphaneleri Tercih Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Kitap Yuva Gibi: Yarımdan Fazla Ziyaretçi Kütüphaneleri Tercih Etti

Kayseri\'de Kitap Yuva Gibi: Yarımdan Fazla Ziyaretçi Kütüphaneleri Tercih Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Dünya Kitap Günü dolayısıyla kütüphanelerdeki yarım milyonun üzerinde ziyaretçi sayısını ve kitap fuarı etkinliklerini duyurdu. Çocuk bayramıyla birlikte yapılan aktiviteler, Kayseri'nin okuma kültürüne katkı sağlıyor.

23.04.2025 11:58  Güncelleme: 12:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Dünya Kitap Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, okuyan ve okutan şehir Kayseri'ye, kitap yuvaları olan kütüphaneler ile katkıyı sürdürdüklerini belirterek, Büyükşehir kütüphanelerinden 2025 yılının ilk 4 ayında yarım milyonu aşkın ziyaretçi faydalandığını duyurdu.

23 Nisan Dünya Kitap Günü'nü de içerisine alan 10 günlük süreçte Kayseri'ye, yoğun ilgi gören çocuk kitap fuarı ve şenliğini sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürekli olarak sayısını ve donanımını arttırdığı kütüphanelerle hem kitap ve bilgi dünyasına hem de vatandaşlara katkısını sürdürüyor.

Ziyaretçi sayısı yarım milyonu aştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği kütüphanelerde 2025 yılının ilk 4 ayında toplam ziyaretçi sayısı yarım milyonu aştı. 585 bin 575 ziyaretçinin konuk olduğu kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı miktarı ise 40 bin 858 olarak gerçekleşti" dedi.

Büyükşehir ile hem çocuk bayramı, hem de dünya kitap günü etkinlikle taçlandı

Toplam üye sayısı 385 bin 662 kişi olan kütüphanelerdeki toplam kitap miktarının ise 201 bin 800 adet olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de, büyükşehir ile hem 23 Nisan Çocuk Bayramı, hem de Dünya Kitap Günü etkinlikle taçlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile yine 23 Nisan Dünya Kitap Günü'nü de içerisine alan ve Kayserililerin büyük ilgi gösterdiği 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın yine memnuniyetini kazandı. Çocuklarımız için önemli ve özel günler olan '23 Nisan Çocuk Bayramı' ve 'Dünya Kitap Günü'nün böylesine bir etkinlikle taçlandığı Kayseri'de çocuklar, kitaplarını alır ve okurken, gönüllerince de eğlendi. Bugün, çocuklarımızın geleceği için attığımız her adımın, kitapların ışığında şekillendiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Kitapların gücüyle büyüyen, hayal kuran, öğrenen ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çalışan bir nesil yetiştirmek dileğiyle, hep birlikte daha güzel bir geleceğe doğru ilerleyelim. Hepinize mutlu bir bayram ve bol kitaplı günler dilerim." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kitap Yuva Gibi: Yarımdan Fazla Ziyaretçi Kütüphaneleri Tercih Etti - Son Dakika

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