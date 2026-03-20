Başkan Büyükkılıç Duyurdu: Kayseri 546 Binle Zirvede

Kayseri'de 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'ne üç günde 546 bin 748 kişi akın etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 6 il arasında en çok ziyaretçiyi ağırlayarak kültürel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin kültür ve sanat alanındaki başarısına dikkat çekti. "Maşallah. Şehrimiz yine bereketini, kadirşinaslığını ve kültüre olan vefasını en güzel şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen sergi, 6 ilde toplam 1 milyon 630 bin 630 ziyaretçiye ulaştı. Kayseri ise 546 bin 748 ziyaretçiyle zirvede yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, bu büyük ilginin Kayseri'nin kültürel mirasa sahip çıkan bir şehir olduğunun en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Bu anlamlı sergiye gösterilen teveccüh bizleri son derece memnun etti" dedi.

Toplam 99 eserden oluşan koleksiyonun, Allah'ın 99 güzel ismi olarak bilinen Esmaül Hüsna'ya atfen hazırlandığını hatırlatan Büyükkılıç, serginin manevi değerine de vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve tüm ekibe teşekkür etti.

Kayseri'nin kültür ve sanat etkinliklerinde öncü şehirlerden biri olmayı sürdürdüğünü belirten Büyükkılıç, benzer organizasyonlarla şehrin kültürel dinamizminin artarak devam edeceğini ifade etti. - KAYSERİ