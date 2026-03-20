Başkan Büyükkılıç Duyurdu: Kayseri 546 Binle Zirvede

20.03.2026 16:40
Kayseri'de düzenlenen 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi', üç günde 546 bin 748 ziyaretçiyle büyük bir ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel gücünü vurguladı ve sergiye gösterilen teveccühten memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri'de 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'ne üç günde 546 bin 748 kişi akın etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 6 il arasında en çok ziyaretçiyi ağırlayarak kültürel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin kültür ve sanat alanındaki başarısına dikkat çekti. "Maşallah. Şehrimiz yine bereketini, kadirşinaslığını ve kültüre olan vefasını en güzel şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen sergi, 6 ilde toplam 1 milyon 630 bin 630 ziyaretçiye ulaştı. Kayseri ise 546 bin 748 ziyaretçiyle zirvede yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, bu büyük ilginin Kayseri'nin kültürel mirasa sahip çıkan bir şehir olduğunun en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Bu anlamlı sergiye gösterilen teveccüh bizleri son derece memnun etti" dedi.

Toplam 99 eserden oluşan koleksiyonun, Allah'ın 99 güzel ismi olarak bilinen Esmaül Hüsna'ya atfen hazırlandığını hatırlatan Büyükkılıç, serginin manevi değerine de vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve tüm ekibe teşekkür etti.

Kayseri'nin kültür ve sanat etkinliklerinde öncü şehirlerden biri olmayı sürdürdüğünü belirten Büyükkılıç, benzer organizasyonlarla şehrin kültürel dinamizminin artarak devam edeceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Etkinlik, Kayseri, Kültür, Vakıf, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç Duyurdu: Kayseri 546 Binle Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
