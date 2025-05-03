Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son radar ve uydu değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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