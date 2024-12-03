Kayseri'de Malazgirt Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Malazgirt Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri\'de Malazgirt Bulvarı\'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Bulvarı'nda 5,2 kilometrelik alanda 20 milyon 360 bin TL maliyetle asfalt yenileme işleminin tamamlandığını ve yolun trafiğe açıldığını duyurdu. Çalışmalar, şehir içi ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

03.12.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Nalçik Bulvarı ile Kadir Has Bulvarı'nı bağlayan Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt Bulvarı'ndaki 5,2 kilometrelik kısımda 20 milyon 360 bin TL maliyetli asfalt yenileme çalışması yapıldığını ve yolun trafiğe açıldığını duyurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarma gayret ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda şehrin önemli ulaşım arterlerinden Nalçik Bulvarı ile Kadir Has Bulvarı'nı bağlayan Melikgazi ilçesinde yer alan Malazgirt Bulvarı'nda tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından asfalt yenileme çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yapılan asfalt yenileme çalışmalarında kullanım ömrünü tamamlamış mevcut asfalt yaklaşık 2 milyon TL freze kazıma maliyeti ile kazınarak ihtiyaç olan ilçe yolarında değerlendirilmek üzere depolandı. Bu sayede toplamda 3 bin metreküp freze malzeme kullanılarak geri dönüşüme kazandırıldı" dedi. Sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan Malazgirt Bulvarı'nda yaklaşık 18 milyon 360 bin TL maliyet ile 10 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 5,2 kilometre yolda asfalt yenileme işlemi yapıldığını ifade etti.

Büyükkılıç, yolun trafiğe açıldığını duyurarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kentin ulaşım ağında önemli iki arter olan Nalçık Bulvarı ile Kadir Has Bulvarını bağlayan Malazgirt Bulvarı'ndaki asfalt yenileme çalışması ile toplam kent ulaşımına 20 milyon 360 bin TL'lik bir yatırım daha yaptık" diye sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Malazgirt Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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