50 santim genişliğindeki kuyuya düşen manda yavrusu buldular, iş makinesiyle birlikte mandayı kuyudan çıkardılar - Son Dakika
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50 santim genişliğindeki kuyuya düşen manda yavrusu buldular, iş makinesiyle birlikte mandayı kuyudan çıkardılar

13.05.2023 11:37

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mantar toplamaya giden 3 kişi, gelen sesler üzerine kuyuya düşmüş manda yavrusu buldu. İş makinesi yardımıyla vatandaşlarca çıkarılan mandanın düştüğü yer görenleri hayrete düşürdü.

İlçeye bağlı Örenşehir'de Muhtar Gökhan Yolageldi ile arkadaşları bir araziye mantar toplamaya gitti. Arazide gezdikleri sırada kuyuya düşmüş manda olduğunu gören Muhtar Yolageldi ve arkadaşları, kurtarmak için iş makinesi getirdi.

İŞ MAKİNESİ İLE KURTARDILAR

Vatandaşlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve ağız kısmı 50 santim genişliğinde olan kuyuya düşen mandayı iş makinesi ile kurtardı.

"BİZ GİTMESEK MUHTEMELEN ÖLECEKTİ"

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Örenşehir Mahalle Muhtarı Yolageldi; "Mahalleden 3 arkadaşlar bölgemizde bulunan alana mantar toplamaya gittik. Dolaşırken bir kapak açık, ne olduğunu tam bilemedik. Yanına gittiğimizde baktık ki içerisinde bir hayvan var, malak. Bir ağabeyimizi aradık, sağ olsun kepçe yolladı. 1 saat uğraştık, hayvanı sağ salim çıkardık. Biz oraya gitmeseydik hayvan muhtemelen orada ölecekti. Hem hayvanın canına hem de mal sahibinin cebine zararı olacaktı. Ricamız, bu tür kapakları kapalı tutalım. Çocuklarımız da, biz de düşebiliriz. Lütfen duyarlı olalım, bu tür açık yerleri kapalı tutalım" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

Mantar toplamaya giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu
Mantar toplamaya giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu
Kaynak: İHA
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Örenşehir, Kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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