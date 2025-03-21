Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Faaliyetlerine Devam Ediyor

Kayseri\'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Faaliyetlerine Devam Ediyor

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi iş birliği ile kurulan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda öğrencilere yönelik dersler ve söyleşiler tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı.

21.03.2025 13:29  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi iş birliği ile ilçede bir ilk olan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda dersler, öğrencilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Okula belli elemelerden geçerek kayıt olan öğrenciler, mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alıyorlar. Mektep Melikgazi, katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmeyi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi, toplumsal konularda farkındalık kazanmayı hedefleyen ve topluma ışık olacak düşünce liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan bir okul misyonu taşıyor. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'na konuk olarak katılan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirip, öğlencilere bilgi ve tecrübelerini aktardı. Hulusi Paşa'nın tecrübelerinden öğrencilerin faydalandığını ve oldukça verimli bir söyleşi gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Mektep Melikgazi ile öğrencilerimiz, birçok alanda konunun uzmanlarından derinlemesine bir eğitim alıyor. Aralık ayında mantık, felsefe, şubat ayında edebiyat ve şiir üzerine eğitimler, atölye ve etkinlikler düzenlendi. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda hem eğitimlerimiz hem de konferans ve söyleşilerimiz devam ediyor. Mektep Melikgazi, bu haftaki söyleşisinde Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'ı ağırladı. Gençler sordu, Sayın Hulusi Akar cevapladı. Kendisi engin tecrübeleri ve altın değerindeki nasihatlerini gençlere aktardı. Kendisine bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. 21 Mart Cuma günü saat 21.00'de Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler'in yine güzel bir söyleşisi olacak. Katılmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda düzenleyeceğimiz söyleşimize bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hulusi Akar, Melikgazi, Politika, kayseri, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:06:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement