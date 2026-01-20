Öğrencilere 1,4 milyon bardak sıcak çorba dağıtıldı - Son Dakika
Öğrencilere 1,4 milyon bardak sıcak çorba dağıtıldı

20.01.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' vizyonu doğrultusunda 2025 yılı boyunca üniversitelerde ve kütüphanelerde toplam 1 milyon 400 bin bardak sıcak çorba dağıtarak gençlere destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatlarını sürdüren gençlere yönelik sosyal destek uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Öğrenci ve Genç Dostu Belediye' anlayışı kapsamında, Kayseri'de bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde öğrencilere ücretsiz sıcak çorba ikramı yapılıyor. 2025 yılı boyunca haftanın yedi günü devam eden uygulama kapsamında, öğrencilere günlük 1 bardak sıcak çorba ve 2 adet roll ekmek ikram edildi. Yıl genelinde toplam 1 milyon 400 bin bardak sıcak çorba dağıtılırken, hizmetin toplam maliyeti 13 milyon 536 bin 187 lira 57 kuruş olarak gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, belediyenin iştiraklerinden KAYTUR aracılığıyla gerçekleştirilen ikramlar, özellikle sınav dönemlerinde ve soğuk kış günlerinde öğrencilerin büyük takdirini topladı. Hem üniversite kampüslerinde hem de kütüphanelerde sunulan bu hizmet, gençlerin ders çalışma motivasyonuna ve sosyal yaşamına katkı sağlıyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'yi "kütüphaneler şehri" yapma hedefi doğrultusunda kütüphaneleri hem teknolojik hem de fiziki altyapı açısından sürekli yenilerken, çay ve çorba ikramlarıyla da bu alanları gençler için cazibe merkezine dönüştürüyor.

Sıcak çorba ikramından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, sunulan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliği anlayışıyla gençlere yönelik sosyal projelerini arttırarak sürdürmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

