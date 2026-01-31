KAYMEK'ten yarıyıl tatilinde öğrencilere eğlence dolu tiyatro etkinliği - Son Dakika
KAYMEK'ten yarıyıl tatilinde öğrencilere eğlence dolu tiyatro etkinliği

31.01.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK kapsamında öğrencilere yönelik ücretsiz tiyatro etkinliği düzenleyerek, öğrencilerin sosyalleşmesine ve stres atmasına olanak tanıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrencileri tiyatroda buluşturan bir etkinlik düzenlendi.

Kayseri'de mesleki eğitim ve kültür alanında binlerce insana dokunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin her fırsatta yanında olmayı sürdürüyor. Genç KAYMEK'te eğitim alan öğrencilerin, yarıyıl tatilinde derslerin yoğunluğuna kısa bir mola vermesi ve sosyalleşmesi için Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda, ücretsiz dağıtılan biletlerle tiyatro izleme etkinliği gerçekleştirildi. Kayseri'de adeta 6'ncı üniversite gibi hizmet veren KAYMEK'in öğrencileri, izlemek için geldikleri tiyatroda, 'Öğle Kahvesi' adlı gösteriyi izledi, keyifli dakikalar geçirerek, hem sosyalleşti hem de streslerini geride bırakarak yeni eğitim-öğretim dönemi için enerji depoladı. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Genç KAYMEK öğrencilerinden Sümeyye Bolat, Başkan Memduh Büyükkılıç'a, hem eğitim-öğretimde hem de sosyal faaliyetlerde kendilerine sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür etti. Katılımcı öğrencilerden Taha Yasin Özdemir ise Genç KAYMEK'in bütün imkanlarından faydalandığını dile getirerek, bu hizmeti sağlayan Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte, aktiviteden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrencilerin mutluluğu, yüzlerinden okundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

